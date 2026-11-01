Liverpool'a Fenerbahçe maçı öncesi Arsenal darbesi

Premier Lig'de günün tek maçında lider Arsenal, Liverpool 'un evi Anfield Road'da tarihi bir galibiyet aldı. Arsenal rakibini en son Eylül 2012'de deplasmanda yendiğinde futbolcu olarak sahada olan Mikel Arteta bu sefer teknik direktör olarak bunu başardı.

Maçın tek golü 16. dakikada Kai Havertz'ten geldi. Kalan dakikalar güçlü Arsenal savunması ile vasat Liverpool forvetleri arasında geçti.

Liverpool topa %56 oranında sahip olup 17 şut çekse de kaleyi bulan tek şutu, Bradley Barcola'nın uzatma dakikalarında yaptığı etkisiz vuruştu. Florian Wirtz'in bir şutu direkten döndü.

Arsenal'ın Premier League 'deki 300. deplasman galibiyeti olan bu sonuç 24 puanla liderliği de getirdi. Çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 'nin konuğu olacak olan Liverpool ise ligde 2 maçlık galibiyet serisinin ardından 9 maçta 15 puanla 5. sırada kaldı.