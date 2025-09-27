NTV.COM.TR

Liverpool'a Galatasaray öncesi şok: 90+7'de yıkım!

Hafta içinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, 90+7'de yediği golle Crystal Palace'a mağlup oldu.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü konuk edeceği ekibi , deplasmanda Crystal Palace'a 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig'in 6. haftasında, Liverpool karşında Crystal Palace, 9. dakikada Ismaila Sarr ile 1-0 öne geçerken konuk ekip, 87. dakikada Federico Chiesa ile eşitliği yakaladı.

Maçın 90+7. dakikasında Edward Nketiah'ın golüyle Crystal Palace, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

"Devler Ligi"nde Galatasaray'ın Premier Lig'den diğer rakibi Manchester City ise konuk ettiği Burnley'i 5-1 mağlup etti.

Premier Lig'de ilk 5 haftadaki galibiyet serisinin ardından ligdeki ilk puan kaybını yaşayan Liverpool, 15 puanla liderliğini sürdürürken Crystal Palace, 12 puana yükseldi, Manchester City'nin ise 10 puanı bulunuyor.

Liverpool'a Galatasaray öncesi şok: 90+7'de yıkım! - 1 Liverpoollu futbolcuların Crystal Palace'ın ikinci golü sonrasında yaşadığı üzündü.

