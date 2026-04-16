Liverpool'da sakatlık kabusu. Yıldız ismin aşil tendonu koptu, 9 ay uzak kalacak
16.04.2026 14:39
Liverpool'un hücum oyuncusu Hugo Ekitike, yaşadığı sakatlık sonrası yerde kalmıştı.
İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da büyük bir sakatlık problemi yaşanıyor.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Liverpool ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelmişti.
Anfield'da oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, toplamda 4-0'lık üstünlükle yarı finale adını yazdırmıştı.
Liverpool'da PSG karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Hugo Ekitike, ilk yarıda bir pozisyonda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edememişti.
Sakatlanan Ekitike, saha dışına sedyeyle çıkarılmıştı.
İngiliz kulübü, oyuncunun aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. Liverpool'un bildirisinde şu ifadeler yer aldı:
"Hugo Ekitike, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında saha içinde yaşadığı bir pozisyon sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonucunda oyuncunun aşil tendonunda kopma olduğu belirlendi. Bu nedenle Ekitike, sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile mücadele edemeyecek."
9 AY UZAK KALACAK
ESPN'in haberine göre aşil tendonu kopan Hugo Ekitike, 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maçta boy gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.