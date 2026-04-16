Liverpool'da sakatlık kabusu. Yıldız ismin aşil tendonu koptu, 9 ay uzak kalacak

İngiliz kulübü, oyuncunun aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. Liverpool 'un bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

"Hugo Ekitike, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında saha içinde yaşadığı bir pozisyon sonrası oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonucunda oyuncunun aşil tendonunda kopma olduğu belirlendi. Bu nedenle Ekitike, sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile mücadele edemeyecek."

9 AY UZAK KALACAK

ESPN'in haberine göre aşil tendonu kopan Hugo Ekitike, 9 ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon Liverpool formasıyla 45 maçta boy gösteren 23 yaşındaki futbolcu, 17 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.