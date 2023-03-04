Liverpool'da sezon sonu ayrılık geliyor

Liverpool'da 31 yaşındaki forvet oyuncusu Firmino'nun geleceği merak ediliyor.



Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

The Athletic'te yer alan habere göre; Liverpool yıldız forvetiyle sezon sonunda yollarına ayıracak.

Diğer taraftan Türkiye'de yer alan kaynaklara göre; Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncuya talip olduğu iddia ediliyor.

Sezon başında Darwin Nunez ve sezon arasında Cody Gakpo transferiyle birlikte Firmino'nun forma şansı azaldı.

Tecrübeli forvet bu sezon 25 maçta görev bulurken bu maçlarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

