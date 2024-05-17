Liverpool'da teknik direktörlük görevine Arne Slot getiriliyor

İngiliz medyasına göre, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon Liverpool'ı çalıştıracak.



Slot, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Liverpool'da teknik direktör olacağımı doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.



Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.



Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.