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Liverpool'da teknik direktörlük görevine Arne Slot getiriliyor

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un gelecek sezon için 45 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaştığı bildirildi.

Liverpool'da teknik direktörlük görevine Arne Slot getiriliyor

İngiliz medyasına göre, Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot, gelecek sezon 'ı çalıştıracak.

Slot, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Liverpool'da olacağımı doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

Liverpool'da Alman teknik direktör Jürgen Klopp, sezon sonunda görevi bırakacağını açıklamıştı.

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da AZ Alkmaar ile başlayan Slot, 2021'de Feyenoord'un başına geçmişti.

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