Liverpool'da yas: Jota'nın 20 numaralı forması emekliye ayrıdı

Liverpool'un Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın kardeşiyle birlikte trafik kazasında ölümü haberi futbol dünyasını sarstı.

Büyük şok yaşayan kulüp yas nedeniyle bayrakları yarıya indirdi.



Jota'nın 20 numaralı formasının emekli edildiğini ve artık kullanılmayacağını duyuran Liverpool'un internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcunun kulübe kattıklarına vurgu yapıldı:

"20 numaralı oyuncu, Liverpool'un 2024-25 sezonunda kazandığı şampiyonlukta (kulübün 20. şampiyonluğu) yaptığı katkılarla haklı olarak unutulmaz bir yer edinecek. Nisan ayında oynanan Merseyside derbisinde hayatının son golünü attı."

