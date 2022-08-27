Liverpool'dan Bournemouth karşısında 9 gollü rekor galibiyet

İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftasında Liverpool, konuk ettiği Bournemouth'u 9-0 mağlup etti.



Anfield Stadı'nda Bournemouth'u ağırlayan Liverpool, Luis Diaz'ın 3 ve 85, Harvey Elliott'ın 6, Trent Alexander-Arnold'ın 28, Roberto Firmino'nun 31 ve 62, Virgil van Dijk'ın 45, Chris Mepham'ın kendi kalesine 46 ve Fabio Carvalho'nun 80. dakikada attığı gollerle 9 farklı galibiyete ulaştı.



Ligde ilk galibiyetini alan Liverpool, puanını 5'e çıkardı. Bournemouth 3 puanda kaldı.



Bu arada Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti. Daha önce Manchester United, 1995'te Ipswich Town ve 2021'de Southampton'a karşı, Leicester City ise 2019'da Southampton önünde 9 farklı galip geldi.

MANCHESTER CİTY İKİNCİ YARI COŞTU



Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü Crystal Palace'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.



Manchester City, Premier Lig'in 4. haftasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Mücadelenin 4. dakikasında John Stones, kendi kalesine attığı golle konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Joachim Andersen fileleri havalandırarak skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı Crystal Palace'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda başka bir kimliğe bürünen Manchester City, 52. dakikada Bernardo Silva ile farkı bire indirdi. Ardından 62, 70 ve 81. dakikalarda City'nin yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı ve hat-trick yaparak takımının sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.