Liverpool'dan Leverkusen'e transfer: 30 milyon sterlin, Jarell Quansah

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayer Leverkusen, İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un 22 yaşındaki İngiliz stoperi Jarell Quansah'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Stoper, Leverkusen'e Premier Lig şampiyonu Liverpool'dan 30 Haziran 2030'a kadar sürecek bir sözleşmeyle katılıyor." denildi.

Öte yandan oyuncunun bonservisi için 30 milyon sterlin ödendiği öne sürüldü.



Quansah, geçen sezon Liverpool formasıyla 13 Premier Lig ve 4 UEFA Şampiyonlar Ligi maçı dahil tüm kulvarlarda 25 maçta oynadı.