Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak için Mauricio Pochettino'yu takımın başına getiren ve bunun için ABD Futbol Federasyonu'na 12 milyon dolara yakın tazminat ödeyen Manchester United , Arjantinli teknik direktör ile çıktığı ilk maçta Liverpool deplasmanında fark yedi: 4-0.

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında rakibini iten stoper Yoro'nun kırmızı kart görmesi Manchester United için sonun başlangıcı oldu.

10 kişi kalan rakibi karşısında Szoboszlai ile 10, Wirts ile de 13. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. 66'da Ngumoah ve 83'te de Munoz Liverpool'u 4-0'lık galibiyete taşıdı.