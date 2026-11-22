Liverpool'dan Pochettino'ya hoşgeldin hediyesi
22.11.2026 21:43
Liverpool ligde son 5 maçta 4. galibiyetini aldı ve puan tablosunda üst sıralara tutundu.
Premier Lig'in iki dev kulübünün maçında Liverpool, yeni teknik direktörü Pochettino ile çıkış arayan Manchester United'ı ezdi geçti. ManU'nun maçın başında 10 kişi kalması da dengeleri değiştirdi.
Premier Lig'de küme düşme hattından kurtulmak için Mauricio Pochettino'yu takımın başına getiren ve bunun için ABD Futbol Federasyonu'na 12 milyon dolara yakın tazminat ödeyen Manchester United, Arjantinli teknik direktör ile çıktığı ilk maçta Liverpool deplasmanında fark yedi: 4-0.
Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında rakibini iten stoper Yoro'nun kırmızı kart görmesi Manchester United için sonun başlangıcı oldu.
10 kişi kalan rakibi karşısında Szoboszlai ile 10, Wirts ile de 13. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. 66'da Ngumoah ve 83'te de Munoz Liverpool'u 4-0'lık galibiyete taşıdı.
Pochettino, Manchester United'ın başında çıktığı ilk maçtan farklı yenilgi ile ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool 6'nci galibiyetini alarak puanını 21'e yükseltti.
5'inci yenilgisiyle sahadan ayrılan Manchester United 20 takım arasında puan sıralamasında 19'unculuğa kadar geriledi.