Liverpool'dan son 7 maçta 6. yenilgi

22.11.2025 20:31

AFP

AA

Liverpool yara almaya devam ediyor. İngiliz devi sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
 

Küme düşme hattındaki Nottingham Forest'ı ağırlayan Liverpool, kötü gidişine bu karşılaşmada da son veremedi ve ligde son 7 maçtaki 6. mağlubiyetini yaşadı.
 

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White attı.
 

18 puanda kalan son şampiyon Liverpool, zirveden giderek uzaklaşırken, Nottingham Forest puanını 12'ye çıkardı.

