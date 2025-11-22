Liverpool'dan son 7 maçta 6. yenilgi
22.11.2025 20:31
AFP
AA
Liverpool yara almaya devam ediyor. İngiliz devi sahasında Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
Küme düşme hattındaki Nottingham Forest'ı ağırlayan Liverpool, kötü gidişine bu karşılaşmada da son veremedi ve ligde son 7 maçtaki 6. mağlubiyetini yaşadı.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Murillo, Nicolo Savona ve Morgan Gibbs-White attı.
18 puanda kalan son şampiyon Liverpool, zirveden giderek uzaklaşırken, Nottingham Forest puanını 12'ye çıkardı.