Liverpool şampiyonluğu kutladı

2024-2025 İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool taraftarlarıyla buluştu.

20. lig şampiyonluğuna ulaşan İngiliz devinin futbolcu ve teknik ekibini taşıyan üstü açık otobüs,şehir merkezinde tur attı.



Taraftarların yaktığı meşaleler nedeniyle şehir kırmızıya büründü.



Liverpool 30 yıl aranın ardından son olarak 2019-20 sezonunda şampiyon olmuştu.



KUTLAMADA KORKU DOLU ANLAR

Premier Lig zaferini kutlayan Liverpool taraftarlarının arasına bir araç daldı. Araç sürücüsü yakalandı.

Olayın bir kaza mı, yoksa bir saldırı mı olduğu sorusu da henüz cevaplanmadı.

