Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı Salah, Galatasaray maçında dayanamadı: Yaptığı hareketi dünya konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool karşı karşıya geldi.



RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.



Bu skorun ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e yükseltti ve maç fazlasıyla 19. basamakta yer buldu. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez yenilen Liverpool ise 3 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Liverpool ise aynı tarihte Frankfurt deplasmanına çıkacak.

Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen'in Liverpool maçındaki penaltı vuruşu

SALAH YEDEK BAŞLADI



Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son yapılan Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.



İngiltere temsilcisi, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike 11'i ile çıktı.



Konuk takımın yedek kulübesinde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı.



Hollandalı teknik adam, Premier Lig'in 6. haftasında 2-1 kaybettikleri Crystal Palace müsabakasına ilk 11'de başlayan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekti. Slot, bu oyuncuların yerine Frimpong, Jones ve Gakpo ve Ekitike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Mohamed Salah, Galatasaray maçı öncesi ısınma hareketleri yaparken arkadaşlarıyla konuştu.

O HAREKETİ DÜNYA KONUŞTU



Müsabakada ilk düdüğün gelmesiyle birlikte yedek kulübesindeki yerini almaya hazırlanan Mısırlı yıldız, beklemediği bir manzarayla karşılaştı.



Salah, Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarından olumsuz etkilendi. Yıldız futbolcu, topun Liverpool'da olduğu anlarda yoğun ıslık ve gürültü çıkaran Galatasaray tribünlerinin baskısına elleriyle kulaklarını tıkayarak çözüm aradı.



Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar dünyadaki futbolseverler tarafından da çokça konuşuldu.

Salah'ın Galatasaray tribünlerinin tezahüratları sonrası kulaklarını kapattığı anlar

GALATASARAY'DAN 28 MAÇLIK SERİ



Galatasaray, iç sahada yaptığı son 28 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.



RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 28 resmi maça çıktı.



"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u deviren Galatasaray, galibiyet sayısını 21'e taşıdı.



LIVERPOOL'A YİNE KAYBETMEDİ



Galatasaray, uluslararası turnuvalarda konuk ettiği 3. maçta da Liverpool'a boyun eğmedi.



İki takım, bugünkü müsabakayla tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 5'inci kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Galatasaray ikinci galibiyetini alırken, Liverpool 1 galibiyette kaldı. İki karşılaşma ise berabere bitti.



İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 19 sene önce 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.



"Cimbom" son olarak bugün karşılaştığı Liverpool'u 1-0 yenerek rakibiyle iç sahada yaptığı 3. müsabakada 2. galibiyetini aldı. Bir maçta da beraberlik çıkaran sarı-kırmızılı ekip, yenilgi yüzü görmedi.



Galatasaray, bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.