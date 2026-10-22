Liverpool'un genç yıldızı Rio Ngumoah, Salah'ın izinde yürüyor
22.10.2026 18:36
Liverpool 'un kaptanı Virjil van Dijk, takımın genç yıldızı Rio Ngumoah'ın gelişiminde Mohamed Salah'tan öğrendiklerinin büyük payı olduğunu söyledi.
Liverpool'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah, İngiliz ekibinde genç futbolculara verdiği destekle de öne çıkan bir isimdi.
Hatta artık Trabzonspor forması giyse bile Liverpool'da yaptıklarının unutulmadığı, takım kaptanı Virgil van Dijk'ın Rio Ngumoah'ın Villarreal maçındaki performansı ile ilgili yaptığı açıklamalarla bir kez daha ortaya çıktı.
Van Dijk, "Ngumoah'ın gelişimine herkes katkıda bulunuyor ama geçen yıl Mohamed Salah ile birlikte çalışması onun için gerçekten çok önemliydi. Salah, kulübün en iyi kanat oyuncularından biriydi ve her şeyi deneyimlemişti. Böyle bir oyuncudan mümkün olduğunca fazla şey öğrenip bunları sahada kendi özellikleriyle birleştirmemesi için hiçbir neden yok." sözleriyle Mısırlı yıldızın eski takımındaki genç oyuncuların gelişimine yaptığı katkıyı bir kez daha kanıtladı.
Ngumoha Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'e karşı 2 asistle oynamıştı.
Rio Ngumoha, daha önce yaptığı açıklamalarda Liverpool'da kendisine en fazla yardımcı olan futbolcunun Salah olduğunu belirtmişti.
Ngumoah bu konuda şunları söylemişti: "Liverpool'dayken muhtemelen en çok şey öğrendiğim futbolcu Mohamed Salah'tı. Bana çok yardımcı oldu, özellikle takımdan ayrılacağını bildiği son dönemde arkasında bir miras bırakmak ister gibi beni kolladı. Bana sürekli kendi istatistiklerime bakmamı söylerdi. 'Rio, iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum ama en üst seviyeye ulaşmak istiyorsan oyununa mutlaka gol ve asist eklemelisin' derdi."