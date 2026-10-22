Liverpool'un genç yıldızı Rio Ngumoah, Salah'ın izinde yürüyor

Liverpool 'dan ayrılarak Trabzonspor'a transfer olan Mohamed Salah , İngiliz ekibinde genç futbolculara verdiği destekle de öne çıkan bir isimdi.

Hatta artık Trabzonspor forması giyse bile Liverpool'da yaptıklarının unutulmadığı, takım kaptanı Virgil van Dijk 'ın Rio Ngumoah'ın Villarreal maçındaki performansı ile ilgili yaptığı açıklamalarla bir kez daha ortaya çıktı.

Van Dijk, "Ngumoah'ın gelişimine herkes katkıda bulunuyor ama geçen yıl Mohamed Salah ile birlikte çalışması onun için gerçekten çok önemliydi. Salah, kulübün en iyi kanat oyuncularından biriydi ve her şeyi deneyimlemişti. Böyle bir oyuncudan mümkün olduğunca fazla şey öğrenip bunları sahada kendi özellikleriyle birleştirmemesi için hiçbir neden yok." sözleriyle Mısırlı yıldızın eski takımındaki genç oyuncuların gelişimine yaptığı katkıyı bir kez daha kanıtladı.