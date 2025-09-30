Liverpool'un İstanbul kabusu: Tarih tekerrür mü edecek?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile karşılaşmak üzere İstanbul 'a gelen Liverpool , şehirdeki kabus gibi mazisiyle akıllarda yer etti. İngiliz devi, bugüne kadar İstanbul'da çıktığı üç resmi maçın hiçbirini kazanamadı. Teknik direktörün belirlediği kafileyle Türkiye'ye gelen ekipte önemli bir eksik bulunuyor. Ligdeki son Crystal Palace maçında takımının tek golünü kaydeden İtalyan yıldız Federico Chiesa, İstanbul'a getirilmedi. İngiliz ekibinin Galatasaray maçı için belirlenen kadrosunda şu isimler yer alıyor: Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Ngumoha. Ancak İngiliz ekibini İstanbul'da zorlu bir istatistik bekliyor: Liverpool , bugüne kadar şehirde oynadığı hiçbir resmi maçı kazanamadı.

2007: İNÖNÜ'DE BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ



Liverpool'un İstanbul'daki ikinci randevusu, yaklaşık bir yıl sonra, 24 Ekim 2007'de Beşiktaş ile oldu. BJK İnönü Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesini Beşiktaş 2-1 kazandı.



Siyah-beyazlı ekip, 13. dakikada Serdar Özkan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, 82. dakikada Bobo farkı ikiye çıkardı.



Liverpool'un kaptanı Steven Gerrard'ın 85. dakikadaki golü ise yalnızca skoru belirledi ve Beşiktaş sahadan üç puanla ayrıldı.



2015: OLİMPİYAT STADINDA BU KEZ PENALTILARDA HÜSRAN



İngiliz ekibinin İstanbul'daki son maçı, yine bir hüsranla sonuçlandı. 26 Şubat 2015'te UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile eşleşen Liverpool, İngiltere'de 1-0 kazandığı maçın rövanşı için Atatürk Olimpiyat Stadı'na çıktı.



Beşiktaş, Tolgay Arslan'ın 74. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirerek maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca turu geçecek takımı penaltı atışları belirledi.



Beşiktaş'ın kullandığı beş penaltıyı da gole çevirmesinin ardından Liverpool'da topun başına geçen Dejan Lovren'in vuruşu üstten dışarı gidince, İngiliz ekibi Avrupa Ligi'ne veda etti.



Bu sonuç, Liverpool'un yaklaşık 10 yıl önce aynı statta Milan'a karşı penaltılarla kazandığı unutulmaz Şampiyonlar Ligi finalinin ardından, bu kez penaltılarla yaşadığı bir vedayı simgeliyordu