Liverpool'un Mbappe planı ortaya çıktı: 200 milyon euroluk teklif reddedildi

PSG'den ayrılan ve bu yaz transfer sezonunda Real Madrid'e katılan Kylian Mbappe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

L'equippe'in haberine göre, Fransız oyuncunun PSG ile 2022'de kontrat yenilemesinin ardından kısa bir süre sonra projenin doğru gitmediğini ve bu nedenle takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü.

Haberde Liverpool'un bu süreçte PSG'ye Mbappe için 200 milyon euro teklifte bulunduğu ve başkent ekibinin bu teklifi reddederek 400 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Ayrıca Mbappe'nin Liverpool'la kısa süreli bir sözleşme imzalayıp hayali Real Madrid'e transfer olabilmesine imkan sağlayan teklife sıcak baktığı aktarıldı.