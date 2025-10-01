Liverpool'un yıldızından Galatasaray maçı sonrası benzetme: "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibiler, biliyoruz!"

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 2. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkan Liverpool , sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. İngiliz ekibinin savunma oyuncusu Ibrahima Konate, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. "BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE GİBİ" "Ne atmosfer ama! Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi bu tarz taraftarları biliyoruz! Bu futbolun bir parçası ama evimize puansız dönüyoruz. Bu bizim için üzücü."

"MAĞLUBİYET SÜRPRİZ DEĞİL"



"Galatasaray'a yenilmemiz sürpriz değil. Çok güçlü bir takım ve onlara karşı oynamak da zor. Çılgın taraftarları ve atmosferleri var. Bunları zaten biliyorduk. Ama büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü penaltı nedeniyle 1-0 kaybettik. Bunun penaltı olup olmadığından emin değilim! Bunu aklımızda tutmalı ve sezonun geri kalanına odaklanmalıyız."