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London Lions-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

London Lions-Türk Telekom maçına geri sayım başladı. Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda İngiltere deplasmanına çıkacak. Türk Telekom, 8 galibiyet, 10 mağlubiyetle B Grubu'nu 6'ncı, London Lions ise 12 galibiyet, 6 yenilgiyle A Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak 8'li final turuna kalmayı başarmışlardı. Türk Telekom, geçen yıl iki kez karşılaştığı İngiliz temsilcisini iki maçta da mağlup etmişti. Peki, London Lions-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

London Lions-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkek Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda 6 Mart'ta İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek. İşte, London Lions-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...

London Lions-Türk Telekom maçı 6 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Başkent Londra'daki The Copperbox Arena'da oynanacak mücadelede TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final mücadeleleri, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak.

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