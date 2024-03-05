London Lions-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 8'li final turunda 6 Mart'ta İngiliz temsilcisi London Lions'a konuk olacak. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak mücadelede turu geçerek çeyrek finale yükselecek ekip, Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yla eşleşecek. İşte, London Lions-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...



London Lions-Türk Telekom maçı 6 Mart Çarşamba günü yapılacak.



Başkent Londra'daki The Copperbox Arena'da oynanacak mücadelede TSİ 21.00'de başlayacak.



Karşılaşma TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?



Çeyrek final mücadeleleri, 12-13 Mart'ta yine tek maç eleme sistemine göre yapılacak.



