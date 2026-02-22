Londra derbisinde Arsenal, Tottenham karşısında farka koştu

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında oynanan Londra derbisinde gülen taraf Tottenham Hotspur'u 4-1 yenen Arsenal oldu.

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki karşılaşmanın 32. dakikasında Arsenal, Eberechi Eze ile öne geçti.

Ev sahibi ekip, 34. dakikada Randal Kolo Muani ile eşitliği sağlarken Arsenal, 47. dakikada Viktor Gyökeres ile tekrar skor üstünlüğünü aldı.

Konuk ekip, 61. dakikada Eze'nin ikinci golüyle skoru 3-1 yaparken 90+4'te Gyökeres ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Arsenal, 61 puanla liderliğini sürdürürken Tottenham, 29 puanla 16. sırada bulunuyor.