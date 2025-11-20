Londra Mahkemesi'nden Felipe Massa'ya bir iyi bir kötü haber

20.11.2025 15:26

Londra Yüksek Mahkemesi, eski Formula 1 pilotu Felipe Massa'nın organizasyon yönetimine karşı açtığı dava hakkında kararını açıkladı.

Brezilyalı Formula 1 pilotu Felipe Massa, 2008 yılında şampiyonluğu 1 puan farkla Lewis Hamilton'a kaptırmıştı.

 

44 yaşındaki eski sürücü, emekli olmasının ardından sezon birinciliğini McLaren tarafından verilen rüşvet yüzünden kaybettiğini ileri sürmüştü. Massa, 2008 yılının şampiyonu olarak kendisinin deklare edilmesi için Formula 1 yönetimine dava açmış ve konuyu Londra Yüksek Mahkemesi'ne taşımıştı.

 

Mahkeme konu hakkındaki kararını açıkladı.

 

HAMILTON'UN ŞAMPİYONLUĞU ELİNDEN ALINMAYACAK

 

Londra Yüksek Mahkemesi, Felipe Massa'nın 2008 yılının şampiyonu olarak ilan edilme talebini reddetti. Dava kararına göre Lewis Hamilton ilgili yılın şampiyonu olarak anılmaya devam edecek.

 

RÜŞVET YARGILAMASI SÜRECEK

 

McLaren'in şampiyonluk için rüşvet verdiği iddiası konusunda ise incelemelerin devam etmesine hükmedildi.

Felipe Massa, 2017 yılında profesyonel Formula 1 kariyerini noktalamıştı.

