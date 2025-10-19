Lorient - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Lorient - Brest maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Brest yıldız isimleriyle zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



LORİENT - BREST MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de Lorient - Brest karşı karşıya geliyor.Lorient'de, Stade du Moustoir Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 18.15’de başlayacak. Mücadele beIN Sports connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

