Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyet eşitliği ön planda

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları (LA28) için etkinlik programını ve sporcu kotalarını resmi internet sitesinden açıkladı.



Açıklanan programa göre, LA28'de cinsiyet eşitliği ön planda olacak ve tarihte ilk kez tüm takım sporlarında en az erkek takımları kadar kadınlar da bu heyecanı yaşama fırsatı bulacak.



Buna göre olimpiyat oyunlarının en popüler branşlarından biri olan futbolda 12 erkek takım yer alırken, kadınlarda 16 ekip mücadele edecek.



Açıklamada boks, sutopu, okçuluk, atletizm (4x100m karışık bayrak yarışı), golf, jimnastik gibi etkinlikler de tam cinsiyet eşitliğine öncelik verilen branşlar arasında öne çıkıyor.



YENİ YARIŞLAR

Açıklamaya göre yüzmede 50 metre sırtüstü, kelebek, kurbağalama ve kürekte kadınlar solo (CW1x), erkekler solo (CM1x), karışık çift kürek (CX2x) gibi yeni madalya etkinlikleri yaz oyunlarında ilk kez yer alacak.



Ayrıca boulder, spor tırmanışında liderlik etkinlikleri ve basketbol 3x3 gibi branşlar da LA28'deki yeni madalya mücadelesi arasında yer alıyor.



14-30 Temmuz tarihlerinde ABD'nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilecek oyunlara katılan 10 bin 500 sporcunun 5333'ü kadın ve 5167'ü erkek atletlerden oluşacak.