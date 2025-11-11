Los Angeles Lakers, Doncic ile gülmeye devam ediyor: 121-111
11.11.2025 10:10
Reuters
NBA'de Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets'ı 121-111 mağlup etti.
NBA'de sezona oldukça formda bir başlangıç yapan Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets'ın konuğu oldu.
Luka Doncic'in 38 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede kazanan 121-111'lik skorla deplasman ekibi oldu. Lakers, bu galibiyetle birlikte 11. maçında sekizinci galibiyetini almış oldu.
Bu sezon sadece yedi maça çıkan Doncic, attığı 38 sayıyla birlikte 2025/2026 sezonundaki en iyi dördüncü maçını geride bırakmış oldu.
Austin Reaves de gösterdiği 24 sayılık performansla Sloven oyuncuya eşlik etti.
Miles-Bridges, Lakers potasına gönderdiği 34 sayıyla birlikte sezon rekorunu kırsa da bu, Charlotte Hornets'ın galibiyeti için yeterli olmadı.
Charlotte Hornets, Los Angeles Lakers mağlubiyeti ile birlikte bu sezon çıktığı 10. maçta yedinci yenilgisini almış oldu.