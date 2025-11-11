Los Angeles Lakers, Doncic ile gülmeye devam ediyor: 121-111

NBA'de sezona oldukça formda bir başlangıç yapan Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets'ın konuğu oldu.

Luka Doncic'in 38 sayıyla yıldızlaştığı mücadelede kazanan 121-111'lik skorla deplasman ekibi oldu. Lakers, bu galibiyetle birlikte 11. maçında sekizinci galibiyetini almış oldu.

Bu sezon sadece yedi maça çıkan Doncic, attığı 38 sayıyla birlikte 2025/2026 sezonundaki en iyi dördüncü maçını geride bırakmış oldu.

Austin Reaves de gösterdiği 24 sayılık performansla Sloven oyuncuya eşlik etti.

Miles-Bridges, Lakers potasına gönderdiği 34 sayıyla birlikte sezon rekorunu kırsa da bu, Charlotte Hornets'ın galibiyeti için yeterli olmadı.