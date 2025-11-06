Los Angeles Lakers, yenilmezlik serisini son nefeste korudu: 118-116
06.11.2025 11:31
Reuters
NBA'de Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs'ü 118-116 mağlup etti.
NBA'de Batı Konferansı'nın güçlü ekibi Los Angeles Lakers, evinde Victor Wembanyama'lı San Antonio Spurs'ü konuk etti.
Başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 118-116'lık skorla ev sahibi ekip kazandı.
Lakers'ta bir maçlık aranın ardından sahalara geri dönen Luka Doncic, karşılaşmayı 35 sayı, 13 asist ve 9 ribaund ile tamamlayarak maçın yıldızı oldu.
Spurs'te ise Victor Wembanyama 19 sayıyla oynadı ancak takımının mağlubiyetine engel olamadı.
Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.