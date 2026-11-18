Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA ) Los Angeles Lakers konuk ettiği Charlotte Hornets'i uzatmalarda 118-114 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

Lakers, Hornets karşısında 111-111'lik eşitlikle uzatmaya giden maçı 4 sayı farkla 118-114 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Quentin Grimes 47, Luka Doncic ise 36 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Grimes, 10 üçlük isabeti ile bir maçta 10 veya daha fazla üçlük isabeti kaydederek Lakers tarihinde bunu başaran Kobe Bryant'ın ardından ikinci oyuncu oldu.

Hornets'ta Brandon Miller 28, Naz Reid ise 23 sayı kaydetti.

SPURS'ÜN 12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Detroit Pistons, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-93 yenerek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Pistons'ta Cade Cunningham 27, Daniss Jenkins ise 25 sayı attı.

Victor Wembanyama, San Antonio adına 25 sayı ve 18 ribauntla maçı tamamladı.