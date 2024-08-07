Lucas Digne kimdir? Galatasaray transfer gündeminde yer alan Lucas Digne kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Lucas Digne, 20 Temmuz 1993 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Fransız millî futbolcudur. Şu an İngiltere Premier League takımlarından Aston Villa'da forma giymektedir.



Defans'ın solunda oynamaktadır. Aynı zamanda Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde de forma giymektedir.

27 Temmuz 2010 tarihinde Lille ile 2013 yılına kadar profesyonel sözleşme imzaladı, Ocak 2012 tarihinde ise sözleşmesini 2016 yılına kadar uzattı.



Kariyerindeki ilk maçına, 26 Ekim 2011 tarihinde Coupe de la Ligue mücadelesinde 3-1 kazandıkları maçta Sedan karşısında çıkarken; ilk golünü ise, 7 Nisan 2013 tarihinde 5-0 kazandıkları maçta Lorient karşısında penaltıdan attı.



Fransa U-20 formasıyla da FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda da şampiyonluk yaşadı.