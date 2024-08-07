NTV.COM.TR’ye geri dön

Lucas Digne'den Galatasaray iddialarına yanıt

Aston Villa forması giyen Lucas Digne, Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Lucas Digne'den Galatasaray iddialarına yanıt

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Lucas Digne'yi kiralamak için teklif yaptığı öne sürülüyordu.

Fransız oyuncu X/Twitter hesabından sarı-kırmızılılara transferine yönelik paylaşıma yorum yaparak, "Üzgünüm ama doğru değil" yanıtını verdi.

Premier Lig ekibiyle 93 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...