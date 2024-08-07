Lucas Digne'den Galatasaray iddialarına yanıt

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Aston Villa forması giyen Lucas Digne'yi kiralamak için teklif yaptığı öne sürülüyordu.
Fransız oyuncu X/Twitter hesabından sarı-kırmızılılara transferine yönelik paylaşıma yorum yaparak, "Üzgünüm ama doğru değil" yanıtını verdi.
Premier Lig ekibiyle 93 resmi maçta forma giyen Fransız oyuncu, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 10 asistlik performans sergiledi.
Sorry but no true 🤣🤣🤣— Lucas Digne ⭐️ (@LucasDigne) August 7, 2024
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