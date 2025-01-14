Lucas Silva Melo kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Silva Melo hangi mevkide oynuyor?
Lucas Silva Melo, Fenerbahçe taraftarları tarafından merak edilen ve araştırılan futbolcular arasında yer almaya başladı. Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Silva Melo'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Lucas Silva Melo kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Silva Melo hangi mevkide oynuyor?
Lucas Silva Melo, Fenerbahçe taraftarları tarafından merak edilen ve araştırılan futbolcular arasında yer almaya başladı.
Tuta lakabıyla tanınan Lucas Silva Melo , 4 Temmuz 1999 yılında dünyaya geldi. Defans pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.
Eintracht Frankfurt'ta forma giymektedir.
Lucas Silva Melo, profesyonel kariyerinde çıktığı 42 maçta 3 gol atmıştır.
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