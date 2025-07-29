Lucas Torreira sürprizini "Büyük anlaşma" diyerek duyurdular: "Harika bir tercih"

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yaz transfer dönemi de oldukça hareketli geçiyor.



Bayern'den ayrılan Leroy Sane ile üç yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişken, takımda bulunan oyunculara da teklifler gelmeye devam ediyor.



Üç sezondur Galatasaray'da forma giyen ve kazanılan üç şampiyonlukta da büyük pay sahibi olan Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

TORREIRA'YA SÜRPRİZ TALİP



Brezilya'dan Zero Hora'nın haberie göre Gremio, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.