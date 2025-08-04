Lucas Torreira'nın şovuna "Devrim" etkisi: Aşk alevlendi, sahaya yansıdı

Trendyol Süper Lig'de son üç sezonun şampiyonu Galatasaray'da orta sahanın vazgeçilmez ismi Lucas Torreira'nın özel hayatında yaşadıkları da zaman zaman gündeme geliyor.



Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile yaşadığı ilişkinin ocak ayında son bulmasının ardından birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.



Torreira'nın Arjantin'e gitmeyi hedeflediği ve Özkan'ın da kendisiyle birlikte gelmesini istediği öne sürülmüştü.



Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesini 2028'in yazına kadar uzatan Uruguaylı yıldızın bu hareketi sonrası ikili arasındaki aşk alevlendi.



Galatasaray'ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçında Torreira ile Devrim Özkan, yeniden birlikte olduğunu açıkladı.