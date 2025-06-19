Lucas Vázquez kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Lucas Vázquez kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

33 yaşındaki İspanyol futbolcu Lucas Vázquez Iglesias, 1 Temmuz 1991'de A Coruña'nın Curtis kentinde doğdu. 1,73 m boyunda ve sağ ayağını kullanan bu çok yönlü oyuncu, sağ bek ya da sağ kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.



Futbola küçük yaşta Curtis ve Ural altyapılarında başladı, 2007'de Real Madrid altyapısına katıldı.



2010–2011 sezonunda Real Madrid C takımında, ardından Real Madrid B (Castilla) kadrosunda oynadı. Espanyol’a kiralandığı 2014–2015 sezonunda La Liga deneyimine başladı.



2015 yılında Real Madrid A takımına yükseldi. O tarihten sonra kulüpte 400’den fazla maça çıktı.



Sağ bek veya sağ kanatta görev yapıyor, agresif ve özverili oyunu ile tanınıyor. 2024–25 sezonunda 52 maçta 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi; özellikle rotasyonlu sistemde önemli yer edindi.



30 Haziran 2025'te Real Madrid'deki sözleşmesi sona eriyor.



2024 yazında 1 yıl uzatılmış olsa da; Carlo Ancelotti döneminde küçük düşüş yaşadıktan sonra ayrılığı netleşti.