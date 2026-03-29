Lucescu antrenmanda fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Mircea Lucescu'nun yakın çevresinde bulunan Giovanni Becali, sağlık sorunlarıyla uğraşan teknik direktör için son durumu Türkiye maçı öncesinde anlatmıştı.

"AİLESİNDEN BASKI GÖRÜYOR OLABİLİR"

Becali, "Yeni bir tedaviye başladı. Bazı önlemler almak istiyor. Muhtemelen ailesinden de evde kalması için baskı görüyor. Lucescu, hastaneye gittiğinde bu sağlık sorunu ortaya çıktı. Sadece bir-iki günlük bir soğuk algınlığı olsaydı sorun olmazdı. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi. İyileşmek ve en kısa sürede geri dönmek istiyor." demişti.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR STRES"

Dünya Kupası elemelerinde yer almasının riskli olduğunu belirten Becali, "Stres konusunda bir karar verip, uzmandan görüş alması gerekiyor. Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası için play-off maçına çıkacak. Dünya Kupası'na katılmak onun hayali." ifadelerini kullanmıştı.