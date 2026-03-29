Lucescu antrenmanda fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
29.03.2026 12:12
Son Güncelleme: 29.03.2026 12:25
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenmanda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Romanya Milli Takımı, Dünya Kupası şansını yitirmesinin ardından kampına devam etti.
Teknik direktör Mircea Lucescu, bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Romanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada tecrübeli teknik adamın durumunun stabil olduğu belirtildi.
DOKTORLAR UYARMIŞTI
Romanya Milli Takımı'nın A Milli Takım ile oynadığı maç öncesinde doktorlar, 80 yaşındaki hocayı müsabakada yer almaması konusunda uyarmıştı.
Deneyimli çalıştırıcı, tüm uyarılara rağmen karşılaşmada takımının başında yer almıştı.
Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, takımının başında son olarak Türkiye'ye karşı sahaya çıktı.
Mircea Lucescu'nun yakın çevresinde bulunan Giovanni Becali, sağlık sorunlarıyla uğraşan teknik direktör için son durumu Türkiye maçı öncesinde anlatmıştı.
"AİLESİNDEN BASKI GÖRÜYOR OLABİLİR"
Becali, "Yeni bir tedaviye başladı. Bazı önlemler almak istiyor. Muhtemelen ailesinden de evde kalması için baskı görüyor. Lucescu, hastaneye gittiğinde bu sağlık sorunu ortaya çıktı. Sadece bir-iki günlük bir soğuk algınlığı olsaydı sorun olmazdı. Mesajlarıma cevap verirken çok iyimserdi. İyileşmek ve en kısa sürede geri dönmek istiyor." demişti.
"BU ÇOK BÜYÜK BİR STRES"
Dünya Kupası elemelerinde yer almasının riskli olduğunu belirten Becali, "Stres konusunda bir karar verip, uzmandan görüş alması gerekiyor. Bu çok büyük bir stres! Dünya Kupası için play-off maçına çıkacak. Dünya Kupası'na katılmak onun hayali." ifadelerini kullanmıştı.