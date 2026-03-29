Lucescu antrenmanda fenalaştı, hastaneye kaldırıldı. "Şu an iyiyim"

Romanya Milli Takımı, Dünya Kupası şansını yitirmesinin ardından kampına devam etti.

Teknik direktör Mircea Lucescu, bugünkü antrenman sırasında fenalaşarak yere yığıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Slovakya maçı hazırlıklarının devam ettiği milli takım kampında, teknik toplantı sırasında fenalaşan 80 yaşındaki teknik adamına sağlık ekibinin müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla teknik direktörün durumu stabildir. Buna rağmen, yürürlükteki tıbbi protokoller gereği ve her türlü riski ortadan kaldırmak amacıyla Mircea Lucescu, ayrıntılı tetkikler ve uzman takibi için başkentteki bir hastaneye nakledilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

LUCESCU'DAN İLK AÇIKLAMA



Romanya yayın organı Golazo'ya konuşan Lucescu, şu anki sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Şu an iyiyim. Türkiye maçını analiz etmeye başladığımda, üzerinden 3 gün geçmiş olmasına rağmen, gerçekten çok öfkelendim. Bu sinirin üzerine kendimi çok kötü hissettim. Normal nefes alamadığımı fark ettim." diye konuştu.

Hakkındaki kalp krizi geçirdiği iddialarını da reddeden 80 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Hiçbir şekilde kalp krizi yaşamadım, bazılarının böyle yazdığını gördüm. Fibrilasyonlar (kalbin üs odacıkları olan atriyumların, hızlı ve düzensiz şekilde atmasına neden olan ritim bozukluğu) oldu. Bu bana ilk kez İtalya'nın Brescia şehrindeyken olmuştu. O zaman dışarısı çok soğuktu ve beni hastaneye götürdüler. Bana, eğer kendiliğinden fibrilasyondan kurtulamazsam, ertesi sabah şok vereceklerini söylediler ama sabah nabzım normale dönmüştü. Geçen yılın sonunda da bu fibrilasyonları yaşadım. Yarın bir dizi test daha yaptıracağım."

Tecrübeli çalıştırıcı, Türkiye maçında bazı hatalar yaptıklarını ve gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremediklerini vurguladı.

Gol fırsatlarını kaçırdıkları için kızgın olduğunu aktaran Lucescu "Türkler, 60-65. dakikadan sonra tempoyu koruyamadı ve biz de onları şaşırtabilirdik. Maçı dikkatlice analiz eden herkes, Türkiye'nin bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığını, kesinlikle hiçbir şey yapmadığını gördü." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ilk yarıda bulduğu pozisyonların Romanya'nın kaybettiği bazı toplar sayesinde olduğunu belirten Lucescu, "Bunun dışında, Türkiye bizi hiçbir şekilde zor durumda bırakmadı." ifadelerini kullandı.

DOKTORLAR UYARMIŞTI

Romanya Milli Takımı'nın A Milli Takım ile oynadığı maç öncesinde doktorlar, 80 yaşındaki hocayı müsabakada yer almaması konusunda uyarmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı, tüm uyarılara rağmen karşılaşmada takımının başında yer almıştı.