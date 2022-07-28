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Lucescu basın toplantısına katılmadı

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Lucescu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı. Lucescu, "Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız. Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi.

Haberler - İHA - DHA 28.07.2022 - 01:58

Lucescu basın toplantısına katılmadı

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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev, adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı.

Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı. 

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı ? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız. Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi.

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