Lucescu kararı resmen açıklandı, Türkiye maçında takımın başında olacak mı?

Sağlık sorunları yaşayan Romanya Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçında takımın başında olacak.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Bu karar, son tıbbi değerlendirmeler ve federasyon yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan görüşmelerin ardından alındı." denildi.



Sağlığıyla ilgili detay vermek istemeyen Romanya Futbol Federasyonu Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun takımın başında olmaya elverişli olduğu duyurdu.



LUCESCU'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ



Taburcu olmasından sonra açıklama yapan 80 yaşındaki Lucescu, ''Birlikte eleme turunu geçebileceğimizden eminim. Şimdi, tüm Rumen futbolu için çok önemli olan bu maçlara huzur içinde hazırlanmamıza olanak sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var. Yardımcılarımla ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlığı sebebiyle Bükreş'te bulunan bir hastanede tedavi gören 80 yaşındaki çalıştırıcı, hastalığıyla ilgili bir görüş daha almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir kliniğe götürülmüştü.



Lucescu Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapmıştı



MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, Tüpraş Stadı'nda 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.