Lucescu: Oğlum Fatih Terim'e kaybetmez

Son olarak Dinama Kiev'de görev yapan Mircea Lucescu (78) açıklamalarda bulundu.

"Şu an Bükreş'te ailemin yanında keyifli zaman geçiriyorum, torunlarımı seviyorum." diyen usta çalıştırıcı, "Bazı kulüplerin benimle teması oluyor. Tercihim sezon başında, haziranda bir kulüple anlaşmak. Sezon ortasında göreve gelmeye pek sıcak bakmıyorum." diye konuştu.

Ukrayna'da son sezon çok sıkıntılı geçtiğini vurgulayan Lucescu, "Rusya-Ukrayna savaşının sürmesi, futbolu da olumsuz etkiledi. Bu süreçte psikolojik olarak da yara aldık. Futboldan kopmuş değilim ancak biraz daha kafamı dinlemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"OĞLUM FATİH TERİM'E KAYBETMEZ"

Daha önce rakip olduğu Fatih Terim'in Yunan ekibi Panathinaikos'a gitmesi hakkında da konuşan Lucescu, "Fatih Terim'i Türkiye'de derbilerde mağlup ederek Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştım. Terim'in şimdi de rakibi oğlum Razvan Lucescu. Razvan'ın Terim'e karşı maç kaybedeceğini sanmıyorum." açıklamasını yaptı.



Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, Yunan ekibi PAOK'u çalıştırıyor. PAOK, Yunanistan Ligi'nde lider durumda.

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