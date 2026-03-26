Lucescu ve Montella'dan Dünya Kupası yorumu. "Aklımızda mağlubiyet yok" | "İki takımda hak ediyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya maçında mağlubiyeti düşünmediklerini belirterek, hedeflerinin belli olduğunu söyledi.



Romanya Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya çok saygı duyduğunu belirten Montella, "Kendisini tekrar görmek beni çok mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocaların arasında 3. sırada. Kendisine olan saygımız ve sevgimiz çok büyük. Güzel de bir ilişkimiz var. Ülkemiz için çok önemli bir maç. Uzun yıllar oldu, bu kupaya hasret devam ediyor. Bu hasreti sonlandırmak istiyoruz. Yarın sahada ne yapmasını bilen bir takım olacak. Kendi futbolumuzu yansıtmak istiyoruz. Tek maç olduğu için final olarak geçer. Bu maçlarda zor anlar yaşadığınızda o birlikteliği göstermeniz gerekiyor. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz. Her şey olabilir. Her skora da açık. Mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verebildiğimi de biliyorum. Aklımızda mağlubiyet yok çünkü hedefimiz belli." diye konuştu.



“BENİM İÇİN DE ARTI MOTİVASYON OLUYOR”



Lucescu'nun dünya futbolunda bilenen bir teknik direktör olduğunu söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Kazandığı kupalar da bunu gösteriyor. Saygı duyulan hocalardan biri. Bu tarz maçlar, böyle hocalara karşı olduğunda da benim için artı motivasyon oluyor. Her şekilde hazırlığımız da var." şeklinde konuştu.



Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ise hem Türkiye’nin hem de Romanya’nın Dünya Kupası’na gitmeyi hak ettiğini söyledi.



“TÜRKİYE’Yİ ÇOK SEVİYORUM”



Her iki takım için de çok zor bir maç olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Lucescu, "Biz çok iyi hazırlandık. Elimizden geleni yapacağız. Türkiye’yi çok seviyorum. Burada çok büyük başarılarım oldu. Türkiye için de başarılar kazandırdım. Türk mili takımı için bir sürü futbolcular buldum. Beşiktaş’tan ayrıldığımda 2 sene daha mukavelem vardı ve kalan paramı almadım. Stadın büyütülmesi için feda ettim. Çok güzel bir stat oldu. Avrupa’nın sayılı statlarından biri oldu. Herkes kazanmak için oynayacak. Her iki takımın da çok değerli futbolcuları var. Herkes kazanmak için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.



“MAÇ BU STADA ALINDIĞINDA ÇOK SEVİNDİM”



Dolmabahçe'ye her zaman sevinçle geldiğini ve maçın bu stada alındığını duyduğunda çok sevindiğini aktaran Mircea Lucescu, "Türkiye’de her maçta güzel atmosfer yaşadım. İki takım da Dünya Kupası’na gitmeyi hak ediyor. Maalesef ikimiz gidemiyoruz ama kim giderse hak ediyor." diye konuştu.



“TÜRKİYE’NİN DEĞERLERİNİ BİLİYORUM”



80 yaşındaki teknik adam, Arda Güler’in yıldız bir futbolcu olduğunu ancak Türkiye’de Arda gibi birçok oyuncunun bulunduğunu dile getirerek, "Kenan, Zeki, Merih gibi.. Futbol 11’e 11 oynanıyor. Onlar Arda’ya destek verirse Arda da güzel işler yapar. Türk milli takımına saygı duyuyorum. Montella’yı da tanıyorum. Türkiye’de saygı duyduğum başka bir hoca da Fatih Terim. Türk futbolu için büyük işler yaptı. Rumen futbolcular getirdi buraya. Türkiye’nin değerlerini biliyorum ama bizim de değerli bir takımız var. Sakatlıklar yaşadık ama iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.