Ludogorets nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Ludogorets hakkında bilgiler

Ludogorets, 1945 yılında Bulgaristan'ın Razgrad kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. Bulgaristan'ın en üst seviyedeki ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'da mücadele etmektedir. Maçlarını 8 bin 808 kişilik Ludogorets Arena Stadı'nda oynamaktadır.



Sahasında oynadığı her maçtan önce Lazio ve Benfica futbol takımları gibi stadın etrafında maskotları olan Fortuna isimli dişi kartalı uçurmaktadırlar.



İkinci lige ilk kez yükseldiği 1962 yılı haricinde 2009-10 sezonuna kadar üçüncü ligde mücadele eden Razgrad Kartalları, 2010-11 sezonunda Bulgaristan'ın en üst ligi olan Prva profesionalna futbolna liga'ya çıkmıştır.



Takip eden on sezonda üst üste şampiyon olmuş, bunun yanında 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında Kupa na Balgariya ve 2011-12, 2013-14, 2017-18 ve 2018-19 yıllarında 4 defa Bulgaristan Süper Kupası'nı kazanarak tarihi bir başarı elde etmiştir.



Ludogorets Avrupa kupalarında da başarılı performanslar sergilemiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmiş, gruplara kalma başarısı göstermiş ve önemli takımlara karşı başarılı sonuçlar almıştır.



Ludogorets, Bulgar futbolunun önde gelen kulüplerinden biri olarak tanınır ve Razgrad şehri için önemli bir simge haline gelmiştir. Kulübün renkleri yeşil-beyazdır ve maçlarını 12,500 kişilik Huvepharma Arena'da oynamaktadır.