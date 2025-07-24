Lugano - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi ön eleme)
UEFA Avrupa Ligi eleme turunda Lugano ve Cluj karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati merak ediliyor. Lugano ev sahibi avantajını kullanarak sahadan avantajla ayrılmak istiyor. Peki Lugano - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Eleme etabında dikkat çeken mücadelede Lugano, Cluj takımını ağırlayacak. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati açıklandı. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler ise maç saatine odaklandı. İşte, Lugano - Cluj maçının detayları…
LUGANO - CLUJ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano ve Cluj kozlarını paylaşacak.
Lugano - Cluj mücadelesi bugün (24 Temmuz) saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşmanın ülkemizde resmi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
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