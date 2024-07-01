Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano ile yapacağı maça dair ayrıntılar son günlerde sorgulanmaya başlandı. İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlar maç tarihi, saati ve yayıncı kanal gibi bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi...



LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz'da İsviçre'de oynanacak.



Rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.



FENERBAHÇE TARAFTARINA BİLET SATILMAYACAK



Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.



İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.



Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.



