NTV.COM.TR’ye geri dön

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi

Fenerbahçe, 2024-25 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşmişti. Şimdi ise Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu maçının tarihi merak konusu oldu. Peki, Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte FB'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi

'nin UEFA 2. eleme turundaki rakibi Lugano ile yapacağı maça dair ayrıntılar son günlerde sorgulanmaya başlandı. İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlar maç tarihi, saati ve yayıncı kanal gibi bilgileri öğrenmek istiyor. İşte, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maç tarihi...

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz'da İsviçre'de oynanacak.

Rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

FENERBAHÇE TARAFTARINA BİLET SATILMAYACAK

Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu.

İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, Fenerbahçe ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...