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Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre'deki ilk maç için sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını açıkladı.

Lugano, Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli taraftarlara bilet satılmayacağını duyurdu

İsviçre temsilcisinden yapılan Türkçe açıklamada, "UEFA, ile Lugano arasında 23 Temmuz tarihinde oynanacak maç için Fenerbahçe taraftarlarına stadyum yasağı getirdiğini bildirmiştir. Bu nedenle, Thun Stockhorn Arena'nın misafir taraftarlara ayrılmış bölümü kapalı kalacaktır ve Fenerbahçe taraftarlarının bu maç için bilet satın almaları yasaklanmıştır." denildi.

Kulüp, maçın bilet satışlarının da başladığını duyurdu.

Eşleşmede ilk maç 23 Temmuz'da İsviçre'de, rövanş ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

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