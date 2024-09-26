Luis Enrique şaşkınlık yarattı: "Maaşımın yarısından vazgeçerdim"

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique,Ligue 1'in 6. haftasında oynanacak Rennes karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları, Fransız spor medyasında şaşkınlık yarattı.

"YÜZDE 50 PAY ALINACAĞINI SÖYLESEYDİNİZ, İMZALARDIM"

İspanyol Teknik Direktör, "Basın ile iyi vakit geçiriyorum. Bir basın toplantısını asla yarıda bırakmam, konuşurum ve konuşmayı severim. Söylemem gereken her şeyi söylerim. Bunu diğer dillerde de yapabilirim. Ancak Şimdi bana bir kağıt imzalamamı, artık basınla konuşmayacağımı ve maaşımdan yüzde 25 hatta yüzde 50 pay alınacağını söyleseydiniz imzalardım." dedi.