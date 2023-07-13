Luis Nani yeniden Süper Lig'e dönüyor

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Portekizli futbolcu Luis Nani, Adana Demirspor ile prensip anlaşmasına vardı.



Ajansspor'un haberine göre, 36 yaşındaki Nani'nin bugün saat 14.00 sularında İstanbul'a gelerek Adana Demirspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

47 MAÇTA 25 GOLE KATKI SAĞLADI



Nani daha önce Fenerbahçe'de 47 maça çıkarak 25 gole katkı sağlamıştı (12 Gol 13 Asist). Fenerbahçe, Nani'yi 1 yıl sonra 8.5 milyon Euro karşılığında Valencia'ya satmıştı.



Nani son olarak Melbourne takımında forma giydi.