Luis Suarez, Gremio ile anlaştı

Luis Suarez kariyerine Brezilya'da devam etmeye hazırlanıyor.



Gremio Kulübü, Uruguaylı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.



Son olarak ülkesinin takımı Club Nacional forması giyen 35 yaşındaki oyuncu, 2024 yılına kadar Gremio forması terletecek.



LUİS SUAREZ'İN KARİYERİ



Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen Luis Suarez, altyapısından yetiştiği Club Nacional' geri döndü.



Nacional ile geçtiğimiz yıl şampiyonluk yaşayan Suarez, 16 maça çıkarken 8 gol sevinci yaşadı.



Suarez, Uruguay Milli Takımı ile Katar'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda 3 maçta 148 dakika süre alarak 1 asist yaptı.



Que honra tenerte aquí. Grêmio ahora és tu casa! VAMOS, TRICOLOR! 🇪🇪🤝🇪🇪 https://t.co/ZS4e00GoqM — Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022