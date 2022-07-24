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Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.07.2022 - 09:47 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 10:47

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrıldı

'nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo Al Nassr ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir." denildi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonu başında Fransa ekibi Olimpik Marsilya'dan transfer edilmişti.

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