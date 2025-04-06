Luiz Gustavo kimdir? Fenerbahçeli eski futbolcu Luiz Gustavo kaç yaşında?

Luiz Gustavo Dias, 23 Temmuz 1987 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Ön libero mevkiinde oynayan futbolcudur.



Profesyonel kariyerine Corinthians'da başlamıştır. Daha sonra 1899 Hoffenheim takımına kiralanmıştır. 16 Ağustos 2011 tarihinde Bayern Münih oyuncuyu tamamen transfer etmiştir. Ağustos 2013'te Wolfsburg takımına transfer olmuştur. Wolfsburg, Luiz Gustavo ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır.



2019-2022 yılları arası Fenerbahçe forması giymiştir. 2 Eylül 2019 tarihinde 6 milyon euro bedel ile Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.



Fenerbahçe ile ilk resmî maçına Kadıköy'de oynanan Alanyaspor maçına ilk 11'de çıktı. Fenerbahçe formasıyla ilk golünü 26 Ekim 2019 tarihinde Konyaspor'a attı. Fenerbahçe, bu maçı 5-1 kazandı.



2020-21 sezonunda oynanan 13 maçta sahaya takım kaptanı olarak çıktı. 2021-22 sezonunda da birkaç maça takım kaptanı olarak çıksa da kaptanlığı Mesut Özil devraldı.



10 Ağustos 2011'de Almanya'ya karşı oynayarak ilk millî maçına çıkmıştır.