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Luka Doncic 73 sayı ile NBA tarihine geçti

NBA'de Dallas Mavericks, Atlanta Hawks'ı 148-143 mağlup etti. Mücadelede Luka Doncic 73 sayılık tarihi performansıyla NBA'de 70 sayı barajını aşan ilk Avrupalı oyuncu oldu.

Luka Doncic 73 sayı ile NBA tarihine geçti

Dallas Mavericks, Luka Doncic'in 73 sayı atarak tarihe geçtiği maçta Atlanta Hawks'ı 148 - 143 mağlup etti

'e 8 maçla devam edildi. Hawks karşısında 73 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle tarihi performans sergileyen Mavericks'in all-star oyun kurucusu Doncic, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

Ayrıca Doncic 70 sayı barajını geçen ilk Avrupalı oyuncu oldu.

NBA TARİHİNDE EN ÇOK SAYI ATAN İLK 4 OYUNCU;

Wilt Chamberlain: 100 sayı
Kobe Bryant: 81 sayı
David Thompson: 73 sayı 
Luka Doncic: 73 sayı 

JOEL EMBIID DE LİSTEYE GİRMİŞTİ

Philadelphia 76ers forması giyen Joel Embiid, geçtiğimiz günlerde San Antonio Spurs karşısında 70 sayı kaydederek barajı aşan oyuncular arasına ismini yazdırmıştı.

BOOKER'DAN 62 SAYI

Phoenix Suns'ta Devin Booker, 133-131 yenildikleri Indiana Pacers deplasmanında 62 sayı atarak NBA'de gecenin öne çıkan performanslarından birini sergiledi.

Ligde 7 maç sonra kaybederek 19. mağlubiyetini yaşayan Suns'ta Kevin Durant 20, Eric Gordon da 14 sayı buldu.

Pacers'ta Pascal Siakam'ın 31, Obi Toppin'in 23, Andrew Nembhard ve Aaron Nesmith'in 22'şer sayısı, sezonun 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 11 SAYI

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 138-104 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla mücadele etti.

İki maç sonra kazanarak 21. galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 36 sayı, 10 ribaunt ve Cam Whitmore 24 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

Hornets'ta Miles Bridges'ın 21 ve LaMelo Ball'un 15 sayısı, sezonun 33. mağlubiyetini engelleyemedi.

Öte yandan San Antonio Spurs'te görev yapan milli basketbolcu Cedi Osman ise Portland Trail Blazers'ı 116-100 yendikleri karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;

Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 107-127

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 107-106

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 83-107

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-100

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