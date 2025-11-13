Luka Doncic sönük kaldı, Oklahoma City Thunder 29 sayı fark attı

NBA'de bu sezon çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Oklahoma City Thunder, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Los Angeles Lakers'ı ağırladı.

Luka Doncic'in 19 sayıyla kendi standartlarının altında kaldığı maçta kazanan 121-92'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai-Gilgeous Alexander, gösterdiği 30 sayı, 9 asistlik performansla maçın yıldızı oldu.

Lakers adına maçın en skorer ismi Luka Doncic olsa da, Sloven oyuncu kullandığı 20 şutun sadece 7'sinde isabet bulabildi.