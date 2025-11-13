Luka Doncic sönük kaldı, Oklahoma City Thunder 29 sayı fark attı
13.11.2025 13:34
Reuters
NBA'de Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers'ı 121-92 mağlup etti
NBA'de bu sezon çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Oklahoma City Thunder, 8 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Los Angeles Lakers'ı ağırladı.
Luka Doncic'in 19 sayıyla kendi standartlarının altında kaldığı maçta kazanan 121-92'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Geçtiğimiz sezonun MVP'si Shai-Gilgeous Alexander, gösterdiği 30 sayı, 9 asistlik performansla maçın yıldızı oldu.
Lakers adına maçın en skorer ismi Luka Doncic olsa da, Sloven oyuncu kullandığı 20 şutun sadece 7'sinde isabet bulabildi.
JJ Redick'in çalıştırdığı Los Angeles Lakers, Thunder karşısısında sadece %40.3'lük saha içi isabet oranıyla oynadı.