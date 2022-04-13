Luka Doncic'ten Dallas Mavericks'e kötü haber

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Luka Doncic, sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 13.04.2022 - 12:39 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 12:40

Luka Doncic'ten Dallas Mavericks'e kötü haber

İlişkili Haberler

NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu

NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu

NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu

NBA'de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu

Luka Doncic, San Antonio Spurs'le oynanan sezonun son maçında sakatlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren Slovenyalı oyuncunun sol baldırında zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Doncic'in sahalara dönüş tarihinin henüz belli olmadığı ve tedavisinde yaşanan gelişmelerin paylaşılacağı da vurgulandı.

NBA'deki tek şampiyonluğuna 2011 yılında ulaşan Dallas Mavericks, play-off turunda Utah Jazz'la ilk maçına 16 Nisan'da çıkacak.

Dallas Mavericks ile San Antonio Spurs arasında oynanan normal sezonun son maçında sakatlanan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 28,4 sayı, 9,1 ribaunt ve 8,7 asist ortalamasıyla takımının play-off'lara kalmasında başrolü oynadı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...