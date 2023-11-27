Luka Modric kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor

La Liga'nın ﻿14. haftasında Real Madrid, Cadiz'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Luka Modric, 505 maç ile kulüpte en çok forma giyen 14. isim olmayı başardı.

MAYIS AYINDA REKOR GELEBİLİR

Real Madrid'in kaptanı 2024'ün Mayıs ayında Cadiz ile oynanacak maçta yeni bir rekor kırabilir.

AS'ın haberine göre, Modric'in Cadiz maçında forma giymesi halinde kulüp tarihi boyunca bir lig maçına çıkan en yaşlı futbolcu ünvanını elde edeceği kaydedildi.

38 Yıl 78 günle Ferenc Puskas'a ait olan bu rekor yeniden kırılabilir.

Tottenham'dan Real Madrid'e 2012'de transfer olan Modric, başkent ekibinde çıktığı 505 resmi maçta 37 gol 79 asist kaydetti.