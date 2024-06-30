Lukaku için Fenerbahçe ihtimali

Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te yoluna devam eden Romelu Lukaku için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Belçikalı golcünün kulübü Chelsea ile artık yol ayrımına geldiği ve kariyerine Londra'da devam etmek istemediği öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre, Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin transferde adaylar arasında bulunduğu vurgulandı.

Öte yandan Serie A devi Milan'ın da Lukaku için istekli davrandığı kaydedildi.

Son olarak kiralık olarak Roma'da forma giyen Lukaku, sarı-kırmızılı formayıla 47 resmi maçta 21 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.