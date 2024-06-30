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Lukaku için Fenerbahçe ihtimali

Chelsea ile yollarını ayırmaya hazırlanan Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yeniden buluşabileceği öne sürüldü. Belçikalı golcünün sarı-lacivertlilerin transfer listesinde olduğu kaydedildi.

Lukaku için Fenerbahçe ihtimali

Belçika Milli Takımı ile EURO 2024'te yoluna devam eden Romelu Lukaku için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Belçikalı golcünün kulübü Chelsea ile artık yol ayrımına geldiği ve kariyerine Londra'da devam etmek istemediği öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre, 'lu 'nin transferde adaylar arasında bulunduğu vurgulandı.

Öte yandan Serie A devi Milan'ın da Lukaku için istekli davrandığı kaydedildi.

Son olarak kiralık olarak Roma'da forma giyen Lukaku, sarı-kırmızılı formayıla 47 resmi maçta 21 gol atıp, 4 asistlik performans sergiledi.

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